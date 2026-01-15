Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers (Trio) Saint-André-les-Vergers

Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers (Trio)

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

De sa voix à la fois chaleureuse, sobre et intime, Bai Kamara Jr. mélange avec un incontestable talent l’afro-blues le jazz & la soul. Chanteur et compositeur engagé, Bai Kamara Jr. a partagé la scène avec de nombreux artistes internationaux depuis le début de sa carrière et son engagement pour des ONG a notamment abouti à une collaboration avec la star mondiale Youssou N’Dour.



Quelques années après le succès international de l’album Salone , il est de retour avec Traveling Medicine Man . Pour la réalisation de ce nouvel opus, Bai a fait venir en studio son groupe The Voodoo Sniffers ; ces musiciens exceptionnels ont contribué au style unique et en constante évolution de Bai. Avec les percussions au cœur des arrangements, ce blues rootsy est épicé d’une ambiance afro qui vous donnera envie de vous lever et de danser !



La presse en parle D’une beauté obsédante et fortement recommandé. Si vous cherchez quelque chose de différent, c’est certainement ce qu’il vous faut !

Blues Blast Magazine (USA)



Distribution

Bai Kamara Jr. guitare/chant

Tom Beardslee guitare électrique

Boris Tchango batterie .

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

