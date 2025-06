Baie des veys : ses oiseaux, ses phoques – Carentan-les-Marais 30 août 2025 09:00

Manche

Baie des veys : ses oiseaux, ses phoques Brévands Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-08-30 09:00:00

fin : 2025-08-30 11:00:00

2025-08-30

En famille ou entre amis, partez à la découverte d’un site exceptionnel. Entre estuaire et polders, la baie des Veys constitue une zone humide d’importance pour la deuxième colonie de phoques Veaux-marins de France ainsi que pour des milliers d’oiseaux.

Brévands

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com

English : Baie des veys : ses oiseaux, ses phoques

With family or friends, discover an exceptional site. Between estuary and polders, the Baie des Veys is an important wetland for France?s second-largest colony of calf seals, as well as for thousands of birds.

German :

Entdecken Sie mit der Familie oder mit Freunden einen außergewöhnlichen Ort. Die Baie des Veys ist ein Feuchtgebiet zwischen Mündung und Poldern, das für die zweitgrößte Kolonie von Kälberrobben in Frankreich sowie für Tausende von Vögeln von großer Bedeutung ist.

Italiano :

In famiglia o con gli amici, scoprite un sito eccezionale. Tra estuario e polder, la Baie des Veys è un’importante zona umida per la seconda colonia francese di foche e per migliaia di uccelli.

Espanol :

En familia o entre amigos, descubra un lugar excepcional. Entre estuario y pólderes, la bahía des Veys es un importante humedal para la segunda colonia de crías de foca de Francia, así como para miles de aves.

