BAIETA is quizzy ! Dans le restaurant de l’Ibis Valence Sud (Ibis rouge). Le nom du restaurant est Baieta Valence

Dans le restaurant de l’Ibis Valence Sud (Ibis rouge). Le nom du restaurant est Baieta 355 AVENUE DE PROVENCE Valence Drôme

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

2025-11-21

Baieta is Quizzy !

Vendredi 21 novembre, préparez vos méninges et votre bonne humeur !

Le restaurant Baieta vous invite à une soirée quiz pleine de fun, de rires et de défis. Formez votre équipe et venez tenter de devenir les rois du quiz ! ✨

Dans le restaurant de l’Ibis Valence Sud (Ibis rouge). Le nom du restaurant est Baieta 355 AVENUE DE PROVENCE Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80 baieta.valence@valotel.com

English :

Baieta is Quizzy!

Friday November 21, get your brains and your good humor ready!

Restaurant Baieta invites you to an evening of fun, laughter and challenges. Form your team and come and try to become the kings of the quiz!

German :

Baieta is Quizzy!

Am Freitag, dem 21. November, sollten Sie Ihr Gehirn und Ihre gute Laune bereithalten!

Das Restaurant Baieta lädt Sie zu einem Quizabend voller Spaß, Lachen und Herausforderungen ein. Bilden Sie Ihr Team und kommen Sie und versuchen Sie, Quizkönig zu werden!?

Italiano :

Baieta è quizzy!

Venerdì 21 novembre, preparate il vostro cervello e il vostro buon umore!

Il ristorante Baieta vi invita a una serata di divertimento, risate e sfide. Formate la vostra squadra e venite a provare a diventare i re del quiz!

Espanol :

¡Baieta es Quizzy!

El viernes 21 de noviembre, ¡prepara tu cerebro y tu buen humor!

El restaurante Baieta te invita a una noche de diversión, risas y desafíos. ¡Forma tu equipo y ven a intentar convertirte en los reyes del quiz!

