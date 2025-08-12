Baignade au lac de Pont de Salars avec le Centre social de Rodez Rodez

Aveyron

Baignade au lac de Pont de Salars avec le Centre social de Rodez Rue Louis Dausse Rodez Aveyron

Baignade et détente à la plage aménagée et surveillée des Rousseleries.

Rue Louis Dausse

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 10 29 csrodez@caf12.caf.fr

English :

Swimming and relaxation at the supervised Rousseleries beach.

German :

Baden und Entspannen am eingerichteten und bewachten Strand von Rousseleries.

Italiano :

Nuotare e rilassarsi sulla spiaggia sorvegliata di Les Rousseleries.

Espanol :

Nadar y relajarse en la playa vigilada de Les Rousseleries.

