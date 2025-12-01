Baignade collective Le bain des sirènes Rue de l’Océan Loctudy

Baignade collective Le bain des sirènes

Rue de l’Océan Plage de Langoz Loctudy Finistère

Début : 2025-12-28 11:00:00

fin : 2025-12-28 12:00:00

2025-12-28

Plongez dans la tradition hivernale !

Prêts pour un grand bol d’air iodé ?

Le Bain des Sirènes revient pour une nouvelle édition, ouvert à toutes et à tous une expérience

rafraîchissante, vivifiante et pleine d’énergie pour bien finir l’année !

Rendez-vous pour la 2ème année consécutive sur la plage de Langoz.

Déguisés ou non, tout le monde est bienvenu !

Venez seul(e), en famille ou entre amis — en maillot, en combinaison ou même déguisé(e) pour

les plus audacieux !

Le bain se fera sous la surveillance des bénévoles de la SNSM, garants d’une baignade en

toute sécurité.

Chaleur et convivialité garanties

Après le plongeon, retrouvez-vous autour d’une boisson chaude offerte pour réchauffer les

corps… et les sourires.

Un moment simple, chaleureux et convivial, fidèle à l’esprit du FAR.

Un rendez-vous festif avant de tourner la page de l’année

Ambiance détendue, fous rires, photos souvenirs et esprit collectif le Bain des Sirènes, c’est

l’occasion parfaite de partager un moment inoubliable avant le passage à la nouvelle année.

À vos maillots ! .

Rue de l’Océan Plage de Langoz Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 08 98 10 53

