Baignade de Noël en mer et nage sirène à la piscine Nautil’Ys Piscine Nautil’Ys Crozon

Baignade de Noël en mer et nage sirène à la piscine Nautil’Ys

Piscine Nautil’Ys 1 Rue Alain Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 13:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Samedi 20 décembre, un après-midi d’activités ouvert à toutes et tous est organisé à la piscine Nautil’Ys au profit de l’association Les lolos à l’eau .

En tout début d’après-midi rdv dès 13h à la piscine Nautil’Ys pour une baignade de Noël en mer à 13h30 (avis aux frileux venez équipés de votre combinaison !) Activité sous réserve de bonnes conditions météo

En milieu d’après-midi retour à la piscine Nautil’Ys à 15h pour une ouverture au public festive (boissons, gâteaux…) et une animation de nage sirène avec l’association Morganez, les sirènes du Bout du Monde.

Ouvert à toutes et tous

Venez à l’activité de votre choix ou bien aux deux !

Participation libre au profit des Lolos à l’eau

Sur inscription par mail à piscine.nautilys@comcom-crozon.bzh ou par téléphone au 02 98 16 00 40 .

Piscine Nautil’Ys 1 Rue Alain Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 16 00 40

English : Baignade de Noël en mer et nage sirène à la piscine Nautil’Ys

L’événement Baignade de Noël en mer et nage sirène à la piscine Nautil’Ys Crozon a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime