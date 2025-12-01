Baignade de Noël en mer et nage sirène à la piscine Nautil’Ys Piscine Nautil’Ys Crozon
Baignade de Noël en mer et nage sirène à la piscine Nautil’Ys
Piscine Nautil'Ys 1 Rue Alain Crozon
Début : 2025-12-20 13:00:00
2025-12-20
Samedi 20 décembre, un après-midi d’activités ouvert à toutes et tous est organisé à la piscine Nautil’Ys au profit de l’association Les lolos à l’eau .
En tout début d’après-midi rdv dès 13h à la piscine Nautil’Ys pour une baignade de Noël en mer à 13h30 (avis aux frileux venez équipés de votre combinaison !) Activité sous réserve de bonnes conditions météo
En milieu d’après-midi retour à la piscine Nautil’Ys à 15h pour une ouverture au public festive (boissons, gâteaux…) et une animation de nage sirène avec l’association Morganez, les sirènes du Bout du Monde.
Ouvert à toutes et tous
Venez à l’activité de votre choix ou bien aux deux !
Participation libre au profit des Lolos à l’eau
Sur inscription par mail à piscine.nautilys@comcom-crozon.bzh ou par téléphone au 02 98 16 00 40 .
Piscine Nautil’Ys 1 Rue Alain Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 16 00 40
