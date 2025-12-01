Baignade d’hiver 2025 à Carantec

Plage du Kelenn Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 15:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

La traditionnelle baignade d’hiver revient cette année sur la plage du Kelenn, pour son 14ème anniversaire !

Cette édition est organisée par l’association Airs de fête Carantec. Un chocolat chaud ou un vin chaud sera offert aux baigneurs. Les affiches de l’évènement seront disponibles à la vente sur place lors de l’évènement, au profit de la SNSM de Roscoff Île de Batz.

À partir de 16h30 Animation Guinguette -sculpture de ballons, bar à huîtres, vin blanc… Pour se réchauffer .

Plage du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43

English :

L’événement Baignade d’hiver 2025 à Carantec Carantec a été mis à jour le 2025-11-27 par OT BAIE DE MORLAIX