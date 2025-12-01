Baignade d’hiver 2025 à Carantec Carantec
Plage du Kelenn Carantec Finistère
Début : 2025-12-28 15:00:00
fin : 2025-12-28
2025-12-28
La traditionnelle baignade d’hiver revient cette année sur la plage du Kelenn, pour son 14ème anniversaire !
Cette édition est organisée par l’association Airs de fête Carantec. Un chocolat chaud ou un vin chaud sera offert aux baigneurs. Les affiches de l’évènement seront disponibles à la vente sur place lors de l’évènement, au profit de la SNSM de Roscoff Île de Batz.
À partir de 16h30 Animation Guinguette -sculpture de ballons, bar à huîtres, vin blanc… Pour se réchauffer .
Plage du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43
