Baignade en forêt, Oberer Kurpark, Bad Salzhausen

Baignade en forêt Samedi 6 juin, 14h00 Oberer Kurpark Wetteraukreis

Coût : 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Faire l’expérience du pouvoir de guérison de la forêt signifie se reposer consciemment, regarder en soi et puiser une nouvelle force. La baignade en forêt permet de soulager le stress, d’insuffler un nouvel élan aux sens et d’aiguiser les perceptions. Les couleurs, la lumière et les formes de la nature apaisent le corps et l’esprit.

Kornelia Stöhr associe cela aux exercices de respiration, de relaxation et d’étirement du qi gong. Il en résulte une interaction harmonieuse entre le mouvement, la respiration et la nature.

Organisatrice :

Kornelia Stöhr

E-mail : kornelia@waldbaden-in-hessen.de

Site web : www.waldbaden-in-hessen.de

Oberer Kurpark Im Park, 63667 Nidda Bad Salzhausen 63667 Wetteraukreis Hessen [{« type »: « email », « value »: « kornelia@waldbaden-in-hessen.de »}] [{« link »: « mailto:kornelia@waldbaden-in-hessen.de »}, {« link »: « https://waldbaden-in-hessen.de/ »}]

Faire l’expérience du pouvoir curatif de la forêt : soulager le stress, stimuler les sens et pratiquer la pleine conscience. Kornelia Stöhr combine le bain de forêt avec des exercices de respiration,

Nidda Waldbaden © Kornelia Stoehr