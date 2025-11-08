BAIGNES ALLUME LES FEUX rue de la Forge Baignes

BAIGNES ALLUME LES FEUX

La fête du fer à Baignes le samedi 8 novembre sera l’occasion de faire connaissance avec la sidérurgie de la préhistoire. Dès 16 heures vous pourrez observer le fonctionnement d’un bas fourneau tout en profitant d’un marché de pays très diversifié. Ensuite vous assisterez à l’extraction du fer et à son affinage par les forgerons des Marteaux de Mailley . Un livret sera remis aux enfants pour la compréhension de cette opération antique. Feu d’artifice aux alentours de 20h .

rue de la Forge Baignes Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 82 44 afb70@laposte.net

