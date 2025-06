Baila Conmigo – Saumur 11 juillet 2025 07:00

2025-07-11

2025-07-11

2025-07-11

Quand l’été s’installe, les corps frémissent d’envie de danser, de s’évader, de vibrer ensemble… Laissez-vous porter par les rythmes chaloupés de l’association Salsa Saumur, entre volées de jupons et pas glissés sur les pavés.

Dans l’air, un parfum de fête ; sous vos pieds, un air de liberté. Initiez-vous aux mystères des pasos et goûtez à la chaleur d’un moment suspendu.

Et pour rester dans cette ambiance aux parfums de vacances, le groupe de musique Cafeina vous fera voyager avec un large répertoire de musiques traditionnelles et populaires de Cuba.

Stimulant, excitant et intensément rythmé, c’est un répertoire à danser que ce quinteto vous servira sur un plateau. Tomalo !

Au programme

* Animation Salsa Saumur Démonstration et initiation à la salsa

De 20h à 21h et de 22h à 22h15.

* Concert Cafeina Musique cubaine

De 21h à 22h et de 22h15 à 23h15.

En partenariat avec le Syndicat Saumur Champigny.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 11 juillet 2025

Ouverture le vendredi de 20h à 23h15. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

When summer sets in, our bodies start to quiver with the desire to dance, to escape, to vibrate together? Let yourself be carried away by the swaying rhythms of the Salsa Saumur association, between volleys of petticoats and gliding steps on the cobblestones.

German :

Wenn der Sommer Einzug hält, beben die Körper vor Lust zu tanzen, dem Alltag zu entfliehen und gemeinsam zu schwingen? Lassen Sie sich von den schwungvollen Rhythmen des Vereins Salsa Saumur tragen, zwischen Rockstiefeln und Schritten, die über die Pflastersteine gleiten.

Italiano :

Quando arriva l’estate, i corpi iniziano a fremere per la voglia di ballare, di evadere, di vibrare insieme? Lasciatevi trasportare dai ritmi ondeggianti dell’associazione Salsa Saumur, tra voli di sottovesti e passi scivolati sul selciato.

Espanol :

Cuando llega el verano, los cuerpos se estremecen con ganas de bailar, de evadirse, de vibrar juntos.. Déjese llevar por los ritmos oscilantes de la asociación Salsa Saumur, entre vuelos de enaguas y pasos deslizantes sobre el adoquinado.

