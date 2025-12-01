Bailas Baby – Israel Galván Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

À l’âge de quatre ans, Israel Galván faisait des tours de piste dans les cabarets de Séville, les tablaos, à l’issue des duos de ses parents, deux célèbres bailaores. Celui qui n’avait guère le choix d’échapper au flamenco veut remonter le temps pour ne garder que les bons côtés de cet apprentissage précoce. Il crée et anime un terrain de jeu sonore pour faire découvrir aux plus petits les sons et sensations, puisant à la source de sa créativité. Les chaussures de football, sandales japonaises et palmes, sont autant de prétextes à la danse et aux rythmes. Bien sûr, Israel Galván n’oublie pas ses souliers de flamenco et au fond, il ne change rien à son baile qui s’adresse ici à tous les âges. Il fait du plateau un terrain musical, et invite le très jeune public à y participer.

Thomas Hahn

Une frappante rencontre sonore pour grands et petits. Le flamenco, c’est le pied !

Du dimanche 14 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-14T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-22T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442