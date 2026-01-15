Baile Charme au Festival Everybody ! Le Carreau du Temple Paris

Venus tout droit de Rio de Janeiro, Marcus Azevedo – chorégraphe et fondateur de Dança Charme e Ci, première compagnie de danse professionnelle brésilienne visant à préserver et promouvoir la culture et la danse Charme* – et DJ GAB feront vivre au public parisien les légendaires bailes charmes brésiliens.

Une soirée rythmée et ensoleillée, mêlant musique, énergie et culture urbaine brésilienne ! La soirée débute à 20h par un cours de danse XXL de passinhos (11€ à 15€), danse des rues de Rio qui est devenue un véritable phénomène culturel. Et ensuite, place à la fête à 21h30 avec un grand DJ set (10€) célébrant les musiques et danses des communautés racisées brésiliennes !

Quels sont les tarifs ?

Le cours XXL de passinhos (11 à 15 euros) vous donne accès au cours et au DJ set (votre soirée commence à 20h et se termine à 1h) : réservez le cours + DJ set en cliquant ici !

Pas besoin de cours ? La soirée (10 euros) vous donne accès uniquement au DJ set (votre soirée commence à 21h30 et se termine à 1h) : réservez le DJ set en cliquant ici !

Prêt pour un marathon Everybody ? Le Pass spectacles (40 euros) vous donne accès au DJ set (votre soirée commence à 21h30 et se termine à 1h) et à 2 spectacles au choix du Festival Everybody : réservez le Pass spectacles en cliquant ici !

Qu’est que le Baile Charme ?

Danse de rue originaire du Brésil apparue au début des années 1980, le Baile Charme est issu des fêtes populaires de la communauté afro-descendante dans les années 1970 qui mettaient à l’honneur la soul, le funk et le R&B.

Le Baile Charme est un type de fête jouant de la musique afro-descendante, principalement du R&B contemporain et du swingbeat (basé sur les danses soul et funk des années 1970). Créé à partir du circuit musical Movimento Black Rio, et où les danseurs·ses exécutent ensemble des chorégraphies synchronisées (charme) sur des pas hybrides de danse brésilo-américaine, appelés passinhos. Le terme charme est une danse influencée par le hip-hop et était le nom donné en 1980 par DJ Corello.

Pour la première fois en France, le Baile Charme de Rio de Janeiro débarque au Carreau du Temple, avec les chorégraphies et les sons soul, funk et R&B des rues cariocas !

Le samedi 21 février 2026

de 20h00 à 01h00

payant

Cours de passinhos + DJ set (20h à 1h) : de 11 à 15 euros / DJ set (21h30 à 1h) : 10 euros / Pass spectacles (DJ set + 2 spectacles au choix du Festival Everybody) : 40 euros.

Public jeunes et adultes.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

