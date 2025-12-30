Baile da Java – Rio Funk & Brazil Vibes Party à Paris 10 !! La Java Paris
Baile da Java – Rio Funk & Brazil Vibes Party à Paris 10 !! La Java Paris samedi 3 janvier 2026.
Baile da Java – Rio Funk & Brazil Vibes Party à Paris 10 !! La Java Paris Samedi 3 janvier 2026, 23h00 9/12/15€
RDV samedi 3 janvier à La Java de Belleville pour une nouvelle soirée Baile avec des urban vibes made in Brazil !!
Le 3 janvier, Baile da Java à Paris spécial winter édition! ⛄
#brésil #baile #soirée #festa #folia #funky #paris10
Il fait froid dehors, mais à La Java ça va chauffer de fou !
Funk brésilien, electro brazil & hits qui font danser jusqu’au matin.
3 DJs, vibe chaude, nuit de malade.
Viens, ça va péter !
ℹ️Infos pratiques
La Java – Paris 10 | Ⓜ️ Belleville
️ Tickets : [https://shotgun.live/events/baile-da-java3](https://shotgun.live/events/baile-da-java3)
Pass av. 1h : 8€+frais
Pass all night : 11€+frais
Sur place : 15€
3 Janvier 2026 ⏰ 23h–7h
Line-up de fuego :
• DJ Pamela
⌲[https://www.instagram.com/djpamellajessica](https://www.instagram.com/djpamellajessica)
• DJ DJADJA
⌲ [https://www.instagram.com/viveaprende](https://www.instagram.com/viveaprende)
⌲ [https://soundcloud.com/victor-rocha-847728087](https://soundcloud.com/victor-rocha-847728087)
• DJ Orelha MPC
⌲ [https://www.instagram.com/djorelhampc](https://www.instagram.com/djorelhampc)
⌲ [https://soundcloud.com/djorelhampc1](https://soundcloud.com/djorelhampc1)
• Groovalization DJ
⌲ [https://www.instagram.com/groovalizacion.radio](https://www.instagram.com/groovalizacion.radio)
⌲ [https://soundcloud.com/groovalizacion](https://soundcloud.com/groovalizacion)
⌲ [https://www.groovalizacion.org](https://www.groovalizacion.org)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-03T23:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-03T23:59:00.000+01:00
1
https://shotgun.live/events/baile-da-java3
La Java 105 rue du Faubourg du Temple Paris 10e Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris 75010 Paris