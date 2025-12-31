Baile da Java – Rio Funk & Brazil Vibes Party à Paris 10 !! La Java Paris

Il fait froid dehors, mais à La Java ça va chauffer de fou !

Funk brésilien, electro brazil & hits qui font danser jusqu’au matin.

3 DJs, vibe chaude, nuit de malade.

Viens, ça va péter !

Line-up de fuego :

• DJ Pamela

• DJ DJADJA

• DJ Orelha MPC

• Groovalization DJ

RDV samedi 3 janvier à La Java de Belleville pour une nouvelle soirée Baile avec des urban vibes made in Brazil !!

Le samedi 03 janvier 2026

de 23h30 à 07h00

payant

De 9 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-04T00:30:00+01:00

fin : 2026-01-04T08:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-03T23:30:00+02:00_2026-01-03T07:00:00+02:00

La Java 105, rue du Faubourg du Temple 75010 Paris

https://www.facebook.com/events/1882610185980748



