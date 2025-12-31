Baile da Java – Rio Funk & Brazil Vibes Party à Paris 10 !! La Java Paris
Baile da Java – Rio Funk & Brazil Vibes Party à Paris 10 !! La Java Paris samedi 3 janvier 2026.
Il fait froid dehors, mais à La Java ça va chauffer de fou !
Funk brésilien, electro brazil & hits qui font danser jusqu’au matin.
3 DJs, vibe chaude, nuit de malade.
Viens, ça va péter !
Line-up de fuego :
• DJ Pamela
• DJ DJADJA
• DJ Orelha MPC
• Groovalization DJ
RDV samedi 3 janvier à La Java de Belleville pour une nouvelle soirée Baile avec des urban vibes made in Brazil !!
Le samedi 03 janvier 2026
de 23h30 à 07h00
payant
De 9 à 15 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
La Java 105, rue du Faubourg du Temple 75010 Paris
https://www.facebook.com/events/1882610185980748
