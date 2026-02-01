Baile da Java spécial Carnaval !! Brazil Vibes Party à Paris 10 La Java Paris

La saison Carnaval vibes continue ce samedi à LA JAVA DE BELLEVILLE avec une Soirée Brazil vibes avec live bloco et clubbing de 23h à l’aube !!

RDV ce 21 FEVRIER à Paris 10 avec une soirée 100% BRAZIL pour se plonger dans l’ambiance folle du Carnaval !!

Déguisements, paillettes, musique brésilienne et une piste en feu… Viva o Carnaval !!

Ce qui va se passer : Show live carnaval • Baile funk • Axé • Piseiro • Forró • Frevo • Revoada jusqu’à 6h !!

avec BLOCO BAFAFA + ORELHA MPC + DJ PAMELLA + DJ CUCURUCHO

Viens, ça va péter !

RDV samedi 21 février à La Java de Belleville pour une nouvelle soirée Baile spécial Carnaval avec avec live bloco et clubbing de 23h à l’aube !!

Le samedi 21 février 2026

de 23h00 à 06h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Java 105, rue du Faubourg du Temple 75010 Paris

https://www.facebook.com/events/1536752324067398



