BAILE DE LOS MUERTOS Sète

BAILE DE LOS MUERTOS

BAILE DE LOS MUERTOS Sète vendredi 31 octobre 2025.

BAILE DE LOS MUERTOS

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Le 31 octobre, le Dancing met le Mexique et sa culture à l’honneur pour faire vibrer Sète en partenariat avec Sabor a Mi
Le 31 octobre, le Dancing met le Mexique et sa culture à l’honneur pour faire vibrer Sète en partenariat avec Sabor a Mi   .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 000000000 

English :

On October 31, Dancing puts Mexico and its culture in the spotlight to thrill Sète in partnership with Sabor a Mi

German :

Am 31. Oktober stellt das Dancing Mexiko und seine Kultur in den Vordergrund, um Sète in Partnerschaft mit Sabor a Mi in Schwingung zu versetzen

Italiano :

Il 31 ottobre, Dancing mette sotto i riflettori il Messico e la sua cultura per emozionare Sète in collaborazione con Sabor a Mi

Espanol :

El 31 de octubre, Dancing pone a México y su cultura en el punto de mira para emocionar a Sète en colaboración con Sabor a Mi

L’événement BAILE DE LOS MUERTOS Sète a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE