Baile do Brasil #3 – Live samba + Clubbing Baile & mix Brazil vibes !! Punk Paradise Paris
Nouvelle édition de la soirée BAILE DO BRASIL à Paris 11 !! ⚡️ Au menu live roda de samba + clubbing Funk Rio et Mix Brazil vibes de 20h à l’aube !!
RDV le vendredi 3 OCTOBRE au Punk Paradise pour vous plonger dans une expérience unique qui rassemble le meilleur de la culture brésilienne !!
★★★★★★ BAILE DO BRASIL #3 ★★★★★★
LIVE & CLUBBING BRAZIL VIBES A PARIS 11
VEND. 3 OCT. 20H-5H
PUNK PARADISE (Paris 11)
️ PAF :
SUR PLACE : 7€ av. 23H et 12€ après
PRÉVENTES ALL NIGHT : 10€ + frais
[https://shotgun.live/es/events/baile-do-brasil-3](https://shotgun.live/es/events/baile-do-brasil-3)
◈ ◈ ◈ LINE UP ◈ ◈ ◈
ATIVIDADE NA LAJE
Roda de Samba & Pagode
⚡️ CLUBBING RIO FUNK & BRAZIL VIBES ⚡️
DJ DAVIBE
Urban Brazil vibes
DJ CUCURUCHO
Mix do Brasil
GROOVALIZACION DJS
Baile & Hits do Brazil
◈ ◈ ◈ INFOS PRATIQUES ◈ ◈ ◈
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-03T21:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-03T23:59:00.000+02:00
https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-3
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris