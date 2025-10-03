Baile do Brasil #3 – Live samba + Clubbing Baile & mix Brazil vibes !! Punk Paradise Paris

Nouvelle édition de la soirée BAILE DO BRASIL à Paris 11 !! ⚡️ Au menu live roda de samba + clubbing Funk Rio et Mix Brazil vibes de 20h à l’aube !!

RDV le vendredi 3 OCTOBRE au Punk Paradise pour vous plonger dans une expérience unique qui rassemble le meilleur de la culture brésilienne !!

LIVE & CLUBBING BRAZIL VIBES A PARIS 11

VEND. 3 OCT. 20H-5H

PUNK PARADISE (Paris 11)

SUR PLACE : 7€ av. 23H et 12€ après

PRÉVENTES ALL NIGHT : 10€ + frais

[https://shotgun.live/es/events/baile-do-brasil-3](https://shotgun.live/es/events/baile-do-brasil-3)

◈ ◈ ◈ LINE UP ◈ ◈ ◈

ATIVIDADE NA LAJE

Roda de Samba & Pagode

⚡️ CLUBBING RIO FUNK & BRAZIL VIBES ⚡️

DJ DAVIBE

Urban Brazil vibes

DJ CUCURUCHO

Mix do Brasil

GROOVALIZACION DJS

Baile & Hits do Brazil

◈ ◈ ◈ INFOS PRATIQUES ◈ ◈ ◈

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

Début : 2025-10-03T21:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T23:59:00.000+02:00

https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-3

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris