Baile do Brasil #5 – Live samba + Clubbing Baile & mix Brazil vibes !! Punk Paradise Paris Vendredi 5 décembre, 19h00 5/8/10/12€
Bienvenus à une nouvelle édition de la soirée BAILE DO BRASIL avec live samba et clubbing pour se transporter de Paris à Copacabana !!
Ce vendredi soirée Baile do Brasil à Paris 11 avec live et clubbing !!
RDV ce VEND. 5 DECEMBRE avec une édition spéciale Dia do Samba, mêlant LIVE + DJs de 19H jusqu’au petit matin. ☀️ ✨
✨ BAILE BRASIL – ESPECIAL DIA DO SAMBA
#brésil #festa #samba #funky #urbanbr #brhits #folia
️ PAF :
PRÉVENTES ALL NIGHT : 10€ + frais
[https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-5](https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-5)
SUR PLACE : 5€ 20H-21H
8€ 21H-23H et 12€ après
Vendredi 5 décembre
⏰ Ouverture à 19h | Entrée GRATUITE jusqu’à 20h !
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Début : 2025-12-05T19:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-05T23:59:00.000+01:00
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris