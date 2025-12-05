Baile do Brasil #5 – Live samba + Clubbing Baile & mix Brazil vibes !! Punk Paradise Paris Vendredi 5 décembre, 19h00 5/8/10/12€

Bienvenus à une nouvelle édition de la soirée BAILE DO BRASIL avec live samba et clubbing pour se transporter de Paris à Copacabana !!

Ce vendredi soirée Baile do Brasil à Paris 11 avec live et clubbing !!

RDV ce VEND. 5 DECEMBRE avec une édition spéciale Dia do Samba, mêlant LIVE + DJs de 19H jusqu’au petit matin. ☀️ ✨

✨ BAILE BRASIL – ESPECIAL DIA DO SAMBA

️ PAF :

PRÉVENTES ALL NIGHT : 10€ + frais

[https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-5](https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-5)

SUR PLACE : 5€ 20H-21H

8€ 21H-23H et 12€ après

Vendredi 5 décembre

⏰ Ouverture à 19h | Entrée GRATUITE jusqu’à 20h !

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T23:59:00.000+01:00

