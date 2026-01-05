Baile do Brasil #6 spécial Pre-Carnaval live et Clubbing !! Punk Paradise Paris
Baile do Brasil #6 spécial Pre-Carnaval live et Clubbing !! Punk Paradise Paris vendredi 9 janvier 2026.
Baile do Brasil #6 spécial Pre-Carnaval live et Clubbing !! Punk Paradise Paris Vendredi 9 janvier, 19h00 5/8/10/12€
Bienvenus à une nouvelle édition de la soirée BAILE DO BRASIL spécial Pre-Carnaval avec live samba et clubbing pour se transporter de Paris à Copacabana !
Pré-carnaval brésilien à Paris !
Si tu veux entrer dans l’ambiance du carnaval sans quitter Paris, rendez-vous le 6 janvier au Punk Paradise !
Roda de Samba : Atividade na Laje
DJ Cucurucho – hits brésiliens et vibes 100% brésiliennes
DJ Astúria (Rio) – funk lourd et batida de favela
Funk | Piseiro | Axé + animations toute la nuit
Entrée gratuite jusqu’à 20h !
Ramène la team et prépare-toi à chauffer Paris avant le carnaval !
9 de janeiro | 19h às 5h
Punk Paradise – Paris
Tickets (link in bio) – Entrada gratuita até às 20h!
️ PAF :
Gratuit av. 20H
PRÉVENTES ALL NIGHT : 10€ + frais
SUR PLACE :
5€ 20H-21H
8€ 21H-23H et 12€ après
◈ ◈ INFOS PRATIQUES ◈ ◈
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-09T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-09T23:59:00.000+01:00
1
https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-6
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris