Baile do Brasil #6 spécial Pre-Carnaval live et Clubbing !! Punk Paradise Paris Vendredi 9 janvier, 19h00 5/8/10/12€

Bienvenus à une nouvelle édition de la soirée BAILE DO BRASIL spécial Pre-Carnaval avec live samba et clubbing pour se transporter de Paris à Copacabana !

Pré-carnaval brésilien à Paris !

Si tu veux entrer dans l’ambiance du carnaval sans quitter Paris, rendez-vous le 6 janvier au Punk Paradise !

Roda de Samba : Atividade na Laje

DJ Cucurucho – hits brésiliens et vibes 100% brésiliennes

DJ Astúria (Rio) – funk lourd et batida de favela

Funk | Piseiro | Axé + animations toute la nuit

Entrée gratuite jusqu’à 20h !

Ramène la team et prépare-toi à chauffer Paris avant le carnaval !

9 de janeiro | 19h às 5h

Punk Paradise – Paris

Tickets (link in bio) – Entrada gratuita até às 20h!

️ PAF :

Gratuit av. 20H

PRÉVENTES ALL NIGHT : 10€ + frais

SUR PLACE :

5€ 20H-21H

8€ 21H-23H et 12€ après

◈ ◈ INFOS PRATIQUES ◈ ◈

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

Début : 2026-01-09T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-09T23:59:00.000+01:00

https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-6

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris



