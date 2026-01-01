Baile do Brasil #6 spécial Pre-Carnaval live et Clubbing !! Punk Paradise Paris

Lors de notre soirée, vous retrouverez le rythme irrésistible du samba avec un live roda jusqu’au funk de rio, pour ressentir l’énergie contagieuse de la danse des favelas et l’ambiance festive sur la piste. Toute une célébration des sonorités Brésiliens qui nous font vibrer et nous unissent à travers la musique et la danse. Apportez votre énergie, votre joie et venez participer à cette incroyable fête où le plaisir est garanti et la diversité culturelle est célébrée. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ce mélange de rythmes que seul le Brésil peut offrir !

Line up :

LIVE BAND

ATIVIDADE NA LAJE

(Roda de Samba)

DJ SET BRAZIL & TROPICAL VIBES

DJ CUCURUCHO

(Baile & Urban Brazil vibes)

DJ ASTURIA

(Mix do Brasil)

GROOVALIZACION DJS

(Baile & Hits do Brazil)

Bienvenus à une nouvelle édition de la soirée BAILE DO BRASIL spécial Pre-Carnaval avec live samba et clubbing pour se transporter de Paris à Copacabana !

Le vendredi 09 janvier 2026

de 19h00 à 05h00

gratuit sous condition

De 5 à 12 euros.

Gratuit avant 20h.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Date(s) : 2026-01-09T19:00:00+02:00_2026-01-09T05:00:00+02:00

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://www.facebook.com/events/901200325807048



Afficher la carte du lieu Punk Paradise et trouvez le meilleur itinéraire

