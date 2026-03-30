Baile do Brasil #9 – live roda samba + Djs 100% Brazil vibes Punk Paradise Paris

Baile do Brasil #9 - live roda samba + Djs 100% Brazil vibes Punk Paradise Paris

Baile do Brasil #9 – live roda samba + Djs 100% Brazil vibes Punk Paradise Paris vendredi 3 avril 2026.

Baile do Brasil #9 – live roda samba + Djs 100% Brazil vibes Punk Paradise Paris Vendredi 3 avril, 19h00 5/8/10/12€

Bienvenus à une nouvelle édition de la soirée BAILE DO BRASIL avec live samba et clubbing pour se transporter de Paris à Copacabana !

BAILE BRASIL – SOIREE 100% VIBES A PARIS
#brésil #festa #samba #funky #urbanbr #brhits #folia
3 AVRIL 19H-5H Punk Paradise – Paris 11

Vous voulez retrouver l’ambiance brésilienne comme à Rio… Ça existe à Paris ? »Blague ! Chaque premier vendredi du mois, c’est Baile Brasil : samba, pagode, baile funk et caipirinhas ✨

Pour Brésiliens, touristes, voyageurs de passage ou ceux qui veulent retrouver le Brésil/Carnaval : rendez-vous le 3 avril !

⚡️ Ambiance 100% Brésil
Roda de Samba – République do Samba
DJ Cucurucho – Mix do Brasil
DJ Astúria – Baile Funk, Piseiro, Axé
Groovalizacion DJs – Brazil hits

Préventes all night : 10€ + frais
Sur Place : 5€ 20h-21h // 8€ 21h-23h // 12€ après 23h
Free Pass avant 20h

PUNK PARADISE
44 rue de la Folie-Méricourt, 75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier // Oberkampf // St Ambroise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-03T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-03T23:59:00.000+02:00

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 https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-9

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris


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