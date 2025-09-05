Baile do Brasil – Live Samba & Clubbing Rio Funk & Brazil vibes à Paris 11 ! Punk Paradise Paris

RDV le vendredi 5 SEPTEMBRE pour vous plonger dans une expérience unique qui rassemble le meilleur de la culture brésilienne en un seul lieu !

Bienvenus à une nouvelle édition de la soirée BAILE DO BRASIL spécial FÊTE D’INDEPENDANCE DU BRESIL !!

Lors de notre soirée, vous retrouverez le rythme irrésistible du samba avec un live roda jusqu’au funk de rio, pour ressentir l’énergie contagieuse de la danse des favelas et l’ambiance festive sur la piste. Toute une célébration des sonorités Brésiliens qui nous font vibrer et nous unissent à travers la musique et la danse.

Apportez votre énergie, votre joie et venez participer à cette incroyable fête où le plaisir est garanti et la diversité culturelle est célébrée.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir ce mélange de rythmes que seul le Brésil peut offrir ! ⚡️

⚡️ Alô galera! Nova edição da festa BAILE DO BRASIL spécial FESTA DA INDEPENDÊNCIA !!

RDV 6ta feira 5 DE SETEMBRO para se mergulhar numa experiência única que reúne o melhor da cultura brasileira em um só lugar!

No nosso baile, você vai encontrar desde a energia do samba com uma roda ao vivo até o irresistível ritmo do baile funk com sua energia contagiante da favela e a vibe envolvente do piseiro. Toda uma celebração das brasilidades que nos fazem vibrar e nos unem através da música e da dança.

Traga sua energia, sua alegria e venha fazer parte dessa festa incrível onde a diversão é garantida e a diversidade cultural é celebrada.

Não perca a chance de vivenciar essa mistura de ritmos que só o Brasil pode oferecer! ☀️ ✨

★★★★ BAILE DO BRASIL ★★★★

★ spécial FESTA DE INDEPENDÊNCIA ★

LIVE & CLUBBING BRAZIL VIBES A PARIS 11

#brésil #festa #samba #funky #urbanbr #brhits

VEND. 5 SEPT. 20H-5H

PUNK PARADISE (Paris 11)

️ PAF :

Gratuit av. 21H

PRÉVENTES ALL NIGHT : 10€ + frais

[https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-2](https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-2)

SUR PLACE : 8€ av. 23H et 12€ après

◈ ◈ ◈ LINE UP ◈ ◈ ◈

ATIVIDADE NA LAJE

(Live Roda Samba / Pagode / Classicos Brasil)

PT

Atividade na Lage, é um grupo de samba e pagode criado em Paris em 2013. Formado por Dudu ( voz, percussão), Jadson (voz), Maicon ( surdo ), Gerald ( cavaquinho ), Alex ( Viola ), Santiago ( percussão ), a banda, a cada dia, vem se destacando no mercado do show business em Paris e em toda França. Com o repertório que vai do samba ao pagode, a Atividade Na Laje atrai uma grande quantidade de público em Paris.

FR

Atividade na Lage, est un groupe de samba et de pagode créé à Paris en 2013. Formé de Dudu (voix, percussions), Jadson (voix), Maicon (surdo), Gerald (cavaquinho), Alex (alto), Santiago (percussions), le groupe est devenu un acteur incontournable des soirées Brésiliennes à Paris et dans toute la France grâce à leur énergie qui recrée l’ambiance chaleureuse et festive des soirée de Rio, São Paulo ou Salvador. Ils ont un répertoire varié et riche entre classiques et chansons plus récentes qui va de la samba à le pagode, avec lequel ANL attire un public varié entre diaspora et aficionados aux sons do Brasil à Paris !!

⌲ [https://www.instagram.com/atividadenalaje](https://www.instagram.com/atividadenalaje)

⌲ [https://www.facebook.com/atividadenalaje](https://www.facebook.com/atividadenalaje)

⚡️ CLUBBING RIO FUNK & BRAZIL VIBES ⚡️

DJ LUA

(Baile Funk & Urban Brazil vibes)

⌲ [https://www.instagram.com/luajustlua](https://www.instagram.com/luajustlua)

⌲ [https://soundcloud.com/paprika…/spicy-sessions-w-lua-37](https://soundcloud.com/paprika…/spicy-sessions-w-lua-37)

DJ CUCURUCHO

(Mix do Brasil)

⌲ [https://www.instagram.com/djcucurucho_tonigroova](https://www.instagram.com/djcucurucho_tonigroova)

⌲ [https://www.facebook.com/djcucurucho](https://www.facebook.com/djcucurucho)

⌲ [http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias](http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias)

⌲ [http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias](http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias)

GROOVALIZACION DJS

(Baile & Hits do Brazil)

⌲ [https://www.instagram.com/groovalizacion.radio](https://www.instagram.com/groovalizacion.radio)

⌲ [https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio](https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio)

⌲ [https://www.groovalizacion.org](https://www.groovalizacion.org)

⌲ [https://soundcloud.com/groovalizacion](https://soundcloud.com/groovalizacion)

◈ ◈ ◈ INFOS PRATIQUES ◈ ◈ ◈

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-2

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris