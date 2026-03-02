Baile do Brasil spécial Carnaval Olinda !! Soirée 100% Brazil vibes Punk Paradise Paris
Baile do Brasil spécial Carnaval Olinda !! Soirée 100% Brazil vibes Punk Paradise Paris Vendredi 6 mars, 19h00 5/8/10/12€
Pour clôturer cette période de Carnaval le Baile Brasil fait un passage obligé à Olinda avec une soirée spéciale Nordeste !!
RDV le vendredi 6 Mars à Paris 11 avec muita alegria, folia e caipirinha avec une nouvelle édition de Baile Brasil au Punk Paradise pour sentir le Carnaval de Olinda avec Wendell Almeida et ses divers projets live et batucada qui mettent à l’honneur les différentes musiques du Nordeste entre coco, frevo, samba, ciranda ou maracatu suivi des DJs avec baile funk et classiques/hits do Brasil jusqu’à l’aube !! ✨
Wendell Almeida Band & Batuk Nago + show danse frevo
DJ Cucurucho | DJ Chicote | Groovalizacion DJs
Na pista: samba, forro, baile funk, coco, frevo, ciranda, maracatu, groove e muito Brasil até de manhã!
Punk Paradise – Paris 11
Sexta / Vendredi 6 mars
⏰ 19h – 5h
Billetterie -> [https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-carnaval-olinda](https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-carnaval-olinda)
️ Free Pass av. 20h // pass all night 10€+frais
sur place : 5€ av. 21h // 8€ 21h-23h // 12€ après
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris