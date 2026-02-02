Baile do Brasil spécial Carnaval !! Soirée 100% Brazil vibes Punk Paradise Paris
Comme vous le savez, chaque premier vendredi du mois, c’est Baile Brasil au Punk Paradise ! Et cette fois-ci, l’édition sera encore plus festive : spécial Carnaval !!
BAILE BRASIL – SPÉCIAL CARNAVAL !!
Comme vous le savez, chaque premier vendredi du mois, c’est Baile Brasil au Punk Paradise !
Et cette fois-ci, l’édition sera encore plus festive : spécial Carnaval
Se você já sabe, você sabe…
toda primeira sexta do mês é Baile Brasil no Punk Paradise
E fevereiro não poderia ser diferente: edição especial Carnaval ✨
Dudu Madureira & Gleice Regina – Roda de Samba
DJ Cucurucho | DJ Pamella | Groovalizacion DJs
Na pista: samba, baile funk, axé, piseiro, revoada, groove e muito Brasil até de manhã!
Punk Paradise – Paris 11
Sexta / Vendredi 6 février
⏰ 19h – 5h
️ Free Pass av. 20h
Billetterie -> [https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-carnaval](https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-carnaval)
️ PAF :
Gratuit av. 20H
PRÉVENTES ALL NIGHT : 10€ + frais
SUR PLACE :
5€ 20H-21H
8€ 21H-23H et 12€ après
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris