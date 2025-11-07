Baile do Brasil spécial Halloween – samba, bloco, DJs, déco, folia à Paris 11 !! Punk Paradise Paris
Le Brésil envahit Paris pour une nuit de folie, de samba, de carnaval et de funk ! Edition spéciale HALLOWEEN – alors viens déguisé·e et montre ta plus belle créativité !
Baile do Brasil spécial Halloween !
Vendredi 7 novembre
Punk Paradise – Paris 11e
⏰ Ouverture à 19h | Entrée GRATUITE jusqu’à 20h !
Le Brésil envahit Paris pour une nuit de folie, de samba, de carnaval et de funk !
Edition spéciale HALLOWEEN – alors viens déguisé·e et montre ta plus belle créativité ! ️
Samba avec Atividade na Laje
Carnaval avec le Bloco Bafafá
Et gros baile funk avec DJ Djaja !
Viens en sorcière, en ange, en démon ou en chat — mais pas sans costume !
Un Halloween à la brésilienne, en plein cœur de Paris
️ Reserva teu ingresso agora porque esse baile vai lotar!
Preventes : [https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-4](https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-4)
#BaileDoBrasil #HalloweenTropical #paris11e
★★★★★★ BAILE DO BRASIL #4 ★★★★★★
LIVE & CLUBBING BRAZIL VIBES A PARIS 11
️ SPECIAL HALLOWEEN ️
#brésil #festa #samba #funky #axé #brhits #folia
VEND. 7 NOV. 19H-5H
PUNK PARADISE (Paris 11)
️ PAF :
Gratuit av. 20H
PRÉVENTES ALL NIGHT : 10€ + frais
SUR PLACE : 5€ 20H-21H
8€ 21H-23H et 12€ après
◈ ◈ ◈ LINE UP ◈ ◈ ◈
ATIVIDADE NA LAJE
(Live Roda Samba / Pagode / Classicos Brasil)
BLOCO BAFAFA (Carnaval vibes Brazil)
Nouveau bloco parisien qui promet de vous faire voyager au Brésil au rythme des musiques de carnaval !!
⚡️ CLUBBING RIO FUNK & BRAZIL VIBES ⚡️
DJ DJADJA
(Urban Brazil vibes)
DJ CUCURUCHO
(Mix do Brasil)
GROOVALIZACION DJS
(Baile & Hits do Brazil)
◈ ◈ ◈ INFOS PRATIQUES ◈ ◈ ◈
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise
Début : 2025-11-07T19:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-07T23:59:00.000+01:00
https://shotgun.live/events/baile-do-brasil-4
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris