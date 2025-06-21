Baile Funk un cri de liberté Lille

Baile Funk un cri de liberté Lille samedi 21 juin 2025.

Baile Funk un cri de liberté

70 Rue des Sarrazins Lille Nord

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

2025-06-21 2025-09-21

Cette exposition retrace la genèse du funk carioca, non seulement à travers sa musique, mais aussi en dévoilant ses racines culturelles urbaines et périphériques. Elle s’intéresse à la richesse des dimensions sociales et communautaires, tout en analysant ses évolutions esthétiques, politiques et économiques. L’exposition interroge également l’imaginaire collectif forgé autour de ce genre musical emblématique.

Le public plonge au cœur de l’histoire du funk en revenant sur les influences de la soul, importée au Brésil dans les années 1970-1980, ou encore des bailes de favela, fêtes populaires des quartiers, aujourd’hui l’un des plus grands moteurs de la production artistique au Brésil.

Cette exposition explore la présence du funk dans diverses pratiques culturelles. Plus particulièrement dans le domaine des arts visuels, pour lesquels le funk a été une référence en termes de visibilité, de résistance politique, d’altérité et de forme. Elle présente une variété d’objets propres à l’histoire du genre musical, associés à une profusion audiovisuelle de sons, de voix et de gestes. Ainsi, le public est invité à découvrir l’univers unique du funk à travers toutes ses formes.

____

**Gratuit, entrée libre**

**Du 21 juin au 21 septembre**

**Du mercredi au dimanche,** 14 h à 18 h

Dernier accès à 17 h 40

**Visite guidée groupe sur réservation ** [**mfwazemmes@mairie-lille.fr**](mailto:mfwazemmes@mairie-lille.fr)

**Visite guidée individuelle tous les weekends à 16h, à partir du 9 juillet, réservation conseillée ** [**mfwazemmes@mairie-lille.fr**](mailto:mfwazemmes@mairie-lille.fr)

**Le 13 septembre prochain, venez-vous essayer au funk carioca (danse naît dans les favelas de Rio à la fin des années 70’) lors d’un atelier initiation qui aura lieu au coeur de l’exposition ! Plus d’infos ** [**https://maisonsfolie.lille.fr/atelier-danse-initiation-au-funk-carioca**](https://maisonsfolie.lille.fr/atelier-danse-initiation-au-funk-carioca)

——————–

_**Exposition programmée dans le cadre de Fiesta, 7ème édition de lille3000.**_

_**Dans le cadre de la Saison France-Brésil**_ .

70 Rue des Sarrazins Lille 59900 Nord Hauts-de-France +33 3 20 78 20 23 mfwazemmes@mairie-lille.fr

