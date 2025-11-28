BAILLARGUES LA LUMINEUSE Baillargues
BAILLARGUES LA LUMINEUSE Baillargues vendredi 28 novembre 2025.
BAILLARGUES LA LUMINEUSE
Place du 14 Juillet Baillargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-28
Au programme de Baillargues la lumineuse les 28,29 et 30 novembre 2025
Projection animée sur la façade de l’église
Marché de Noël artisanal et gourmand
Défilé des lumières pour les enfants
Au programme de Baillargues la lumineuse les 28,29 et 30 novembre 2025
Vendredi 28 novembre 18h30
Projection animée sur la façade de l’église
Visite du Père Noël, séances photos & boîte aux lettres
Lieu Parvis de l’église
Samedi 29 novembre de 9h à 21h
Marché de Noël artisanal et gourmand
Lieux Espace Vigneron Rue du Jeu de Ballon Place Sigala
Balade en calèche pour petits et grands
Dimanche 30 novembre de 9h à 17h
Défilé des lumières pour les enfants
Uniquement pour les enfants
Parcours Depuis le parvis de l’église jusqu’à la Place Sigala
Restauration sur place
Food truck Gekofromatome
Informations pratiques
Animations gratuites tout au long du week-end
Programme disponible sur le site de Baillargues et sur les réseaux sociaux
Contact Service Festivités 04 67 87 41 98 .
Place du 14 Juillet Baillargues 34670 Hérault Occitanie
English :
Baillargues la lumineuse program on November 28, 29 and 30, 2025
Animated projection on the façade of the church
Craft and gourmet Christmas market
Parade of lights for children
German :
Das Programm von Baillargues la lumineuse am 28., 29. und 30. November 2025
Animierte Projektion auf die Fassade der Kirche
Weihnachtsmarkt für Kunsthandwerker und Feinschmecker
Lichterumzug für Kinder
Italiano :
In programma per Baillargues la lumineuse il 28, 29 e 30 novembre 2025
Proiezione animata sulla facciata della chiesa
Mercatino di Natale artigianale e gastronomico
Sfilata di luci per bambini
Espanol :
En el programa de Baillargues la lumineuse los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025
Proyección animada en la fachada de la iglesia
Mercado navideño artesanal y gastronómico
Desfile de luces para niños
L’événement BAILLARGUES LA LUMINEUSE Baillargues a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER