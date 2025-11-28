BAILLARGUES LA LUMINEUSE Baillargues

BAILLARGUES LA LUMINEUSE

Place du 14 Juillet Baillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Au programme de Baillargues la lumineuse les 28,29 et 30 novembre 2025

Vendredi 28 novembre 18h30

Projection animée sur la façade de l’église

Visite du Père Noël, séances photos & boîte aux lettres

Lieu Parvis de l’église

Samedi 29 novembre de 9h à 21h

Marché de Noël artisanal et gourmand

Lieux Espace Vigneron Rue du Jeu de Ballon Place Sigala

Balade en calèche pour petits et grands

Dimanche 30 novembre de 9h à 17h

Défilé des lumières pour les enfants

Uniquement pour les enfants

Parcours Depuis le parvis de l’église jusqu’à la Place Sigala

Restauration sur place

Food truck Gekofromatome

Informations pratiques

Animations gratuites tout au long du week-end

Programme disponible sur le site de Baillargues et sur les réseaux sociaux

Contact Service Festivités 04 67 87 41 98 .

Place du 14 Juillet Baillargues 34670 Hérault Occitanie

English :

Baillargues la lumineuse program on November 28, 29 and 30, 2025

Animated projection on the façade of the church

Craft and gourmet Christmas market

Parade of lights for children

German :

Das Programm von Baillargues la lumineuse am 28., 29. und 30. November 2025

Animierte Projektion auf die Fassade der Kirche

Weihnachtsmarkt für Kunsthandwerker und Feinschmecker

Lichterumzug für Kinder

Italiano :

In programma per Baillargues la lumineuse il 28, 29 e 30 novembre 2025

Proiezione animata sulla facciata della chiesa

Mercatino di Natale artigianale e gastronomico

Sfilata di luci per bambini

Espanol :

En el programa de Baillargues la lumineuse los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025

Proyección animada en la fachada de la iglesia

Mercado navideño artesanal y gastronómico

Desfile de luces para niños

