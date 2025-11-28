BAILLARGUES LA LUMINEUSE WEEK-END FÉÉRIQUE

Baillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Rendez-vous les 28, 29 et 30 novembre 2025 pour Baillargues La Lumineuse, un événement festif et familial qui marquera le lancement des fêtes de Noël dans la ville.

Rendez-vous les 28, 29 et 30 novembre 2025 pour Baillargues La Lumineuse, un événement festif et familial qui marquera le lancement des fêtes de Noël dans la ville.

Le vendredi 28 novembre, ne manquez pas la projection lumineuse d’un conte de Noël sur la façade de l’église, suivie de l’apparition du Père Noël et de ses lutins pour le coup d’envoi officiel des festivités.

Tout le week-end, le marché de Noël animera le centre-ville stands artisanaux, douceurs gourmandes, food trucks, ateliers créatifs pour enfants et balades en calèche gratuites raviront petits et grands.

Baillargues se pare de ses plus beaux habits de lumière pour célébrer la magie de Noël. .

Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 41 98

English :

Join us on November 28, 29 and 30, 2025 for Baillargues La Lumineuse, a festive, family-friendly event to launch the town’s Christmas festivities.

German :

Treffen Sie sich am 28., 29. und 30. November 2025 zu Baillargues La Lumineuse, einer festlichen und familiären Veranstaltung, die den Beginn der Weihnachtsfeierlichkeiten in der Stadt markieren wird.

Italiano :

Unitevi a noi il 28, 29 e 30 novembre 2025 per Baillargues La Lumineuse, un evento festivo per famiglie che dà il via alle celebrazioni natalizie della città.

Espanol :

Acompáñenos los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025 en Baillargues La Lumineuse, un acontecimiento festivo para toda la familia que dará el pistoletazo de salida a las celebraciones navideñas de la ciudad.

L’événement BAILLARGUES LA LUMINEUSE WEEK-END FÉÉRIQUE Baillargues a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER