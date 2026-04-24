Baillargues

BAILL’ART FESTIVAL

Baillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

À Baillargues, la sortie de la fête des mères, en famille, c’est désormais le Baill’Art Festival.

Dimanche 31 mai, elles seront à l’honneur lors de cet événement urbain inédit, gratuit et ouvert à tous.

À Baillargues, la sortie de la fête des mères, en famille, c’est désormais le Baill’Art Festival.

Dimanche 31 mai, elles seront à l’honneur lors de cet événement urbain inédit, gratuit et ouvert à tous.

Graffiti, street art et culture urbaine sont au programme. Animations de 10h à 12h30 et de 14h à 17h au complexe de glisse Palm Park (accessible en train). Surprises et cadeaux pour les mamans. .

Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 81 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Baillargues, the Mother?s Day family outing is now the Baill?Art Festival.

On Sunday May 31, mothers will be in the spotlight at this unique urban event, free and open to all.

L’événement BAILL’ART FESTIVAL Baillargues a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MONTPELLIER