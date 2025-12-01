Bain de fin d’année

Port de Locquirec Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 14:30:00

fin : 2025-12-31 16:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Bain traditionnel de fin d’année au port de Locquirec, organisé par l’association Tout Loki Nage et le Comité d’Animations de Locquirec.

Bain ouvert à tous sous la surveillance de la SNSM.

Vin chaud ou chocolat chaud offerts aux baigneurs . Pour les non baigneurs , les fonds récoltés pour ces collations seront remis à la SNSM. .

Port de Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 19 98 32 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bain de fin d’année Locquirec a été mis à jour le 2025-11-12 par OT BAIE DE MORLAIX