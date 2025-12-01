Bain de fin d’année Locquirec
Bain de fin d’année Locquirec mercredi 31 décembre 2025.
Bain de fin d’année
Port de Locquirec Locquirec Finistère
Bain traditionnel de fin d’année au port de Locquirec, organisé par l’association Tout Loki Nage et le Comité d’Animations de Locquirec.
Bain ouvert à tous sous la surveillance de la SNSM.
Vin chaud ou chocolat chaud offerts aux baigneurs . Pour les non baigneurs , les fonds récoltés pour ces collations seront remis à la SNSM. .
Port de Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 19 98 32 40
