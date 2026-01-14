Bain de forêt à Dirinon

parking du parc de Creach Ar Roual Dirinon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Le bain de forêt est reconnu scientifiquement grâce aux Japonais, avec le shinrin Yoku. Il permet de renforcer le système immunitaire, de diminuer la tension artérielle, et de détendre le système nerveux.

Et si c’était bien plus que cela? Chacun peut avoir des ressentis différents…parce que la forêt choisit l’expérience dont nous avons besoin, à un moment donné. Il faut simplement être en capacité de laissez-faire .

Des temps de parole, des méditations guidées, ont lieu en toute bienveillance, sans jugement, sans avis.

C’est le début de la montée de la sève, pour les arbres et toutes les autres plantes.

Avec le regard du débutant ou celui du jeune enfant, l’émerveillement peut jaillir à tout Instant.

Sylvie, formée Guide Humaniste de Bain de Forêt par Glenn Delaval, ouvrira les portes de la forêt.

– Rendez-vous au parking du parc de Creach Ar Roual.

– Réservation obligatoire.

Ce lieu est idéal pour les personnes qui ont des difficultés à marcher sur des sols instables.

Des chemins bien aménagés et et quelques lieux pour s’assoir, facilitent l’immersion dans ce parc boisé. .

parking du parc de Creach Ar Roual Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bain de forêt à Dirinon

L’événement Bain de forêt à Dirinon Dirinon a été mis à jour le 2026-01-14 par OT LANDERNEAU DAOULAS