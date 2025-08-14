Masevaux-Niederbruck

Bain de forêt, à l’écoute des sens

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 11:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Balade douce et accessible à tous, pensée comme une parenthèse de calme et de reconnexion en pleine nature un moment pour ralentir, respirer et se reconnecter à l’essentiel. Sur inscription par téléphone ou par mail.

Balade douce et accessible à tous, pensée comme une parenthèse de calme et de reconnexion en pleine nature un moment pour ralentir, respirer et se reconnecter à l’essentiel. Sur inscription par téléphone ou par mail. .

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 79 34 78 bonas.sandrine@gmail.com

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English :

A gentle stroll, accessible to all, designed as an interlude of calm and reconnection in the heart of nature: a moment to slow down, breathe and reconnect with what’s essential. Registration by phone or e-mail.

L’événement Bain de forêt, à l’écoute des sens Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach