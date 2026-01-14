Bain de forêt à Loperhet Loperhet

Bain de forêt à Loperhet

route de Rostiviec Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Le bain de forêt est reconnu scientifiquement grâce aux Japonais, avec le shinrin Yoku. Il permet de renforcer le système immunitaire, de diminuer la tension artérielle, et de détendre le système nerveux.

Et si c’était bien plus que cela? Chacun peut avoir des ressentis différents…parce que la forêt choisit l’expérience dont nous avons besoin, à un moment donné. Il faut simplement être en capacité de Laissez-faire .

Des temps de parole, des méditations guidées, ont lieu en toute bienveillance, sans jugement, sans avis.

Ce bain de forêt va nous permettre de nous relier avec nos ancêtres parce que les celtes étaient très reliés à la nature et aux arbres.

Encore, de nos jours, les druides célèbrent Imbolc, le 1er février, pour honorer le premier réveil de la nature. La déesse Brigit est associée à cette fête.

Loperhet va accueillir ce bain de forêt, parce que le nom de la commune est composé du nom breton lok qui signifie lieu consacré, et Berc’het , du vieil irlandais Brigit. Brigitte est la sainte patronne de la paroisse de Loperhet.

L’accent est placé sur l’avènement de la lumière montante et la montée de la sève brute.

– Sylvie, formée Guide Humaniste de Bain de Forêt par Glenn Delaval, ouvrira les portes de la forêt.

– Rendez-vous au parking du cimetière.

– Réservation obligatoire. .

route de Rostiviec Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

