Bain de forêt & Bain de gong – Neubois, 24 mai 2025 14:00

Bas-Rhin

Bain de forêt & Bain de gong 9 rue de l’église Neubois Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

2025-05-24

Le bain de forêt te propose une immersion douce et lente dans la nature. En marchant en pleine conscience, en t’accordant des temps de pause et de connexion au vivant, tu laisses ton corps et ton esprit s’apaiser, se régénérer, s’ouvrir.

Le bain de gong vient ensuite prolonger cet état de présence. Allongée ou confortablement installée, tu te laisses envelopper par les vibrations profondes des gongs et instruments intuitifs. Un voyage sonore qui agit en profondeur, libère les tensions et t’emmène vers un lâcher-prise total.

Une bulle de douceur, loin du tumulte, pour te reconnecter à toi-même, à la nature, au moment présent. .

