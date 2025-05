Bain de forêt de l’épanouissement – Parking du bois de Coat Mez La Forest-Landerneau, 9 juin 2025 15:00, La Forest-Landerneau.

Finistère

Bain de forêt de l’épanouissement Parking du bois de Coat Mez Lieu-dit Mez Bernard La Forest-Landerneau Finistère

Début : 2025-06-09 15:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

2025-06-09

2025-06-29

2025-07-27

2025-08-19

2025-08-24

Les bains de forêt sont réputés pour de nombreux bénéfices, mesurés par les scientifiques japonais sous la direction du Dr Quin Li. Ils sont appelés Shirin Yoku au Japon.

Ils aident à réduire le taux de cholestérol, équilibrer la tension artérielle, baisser le taux de cortisol (hormone du stress), améliorer le sommeil et la concentration, soutenir le système immunitaire.

Le bain de forêt est une parenthèse enchantée, une pause détente, apaisante et qui finalement donne un regain de vitalité.

Le guide vous aide à prendre le temps, à accéder à un lâcher prise du mental, en développant vos 5 sens et votre imaginaire pour approcher un certain état d’esprit, qualifié « d’ouvert” vis-à-vis des “êtres arbres”.

En forêt, vous êtes invité(e)s à retrouver vos racines subtiles et invisibles, pour vous déployer et dans certaines conditions, pour accéder à de nouvelles connaissances, à commencer par des savoirs sur nous-mêmes et notre histoire….

Sylvie, formée « Guide Humaniste de Bain de Forêt » par Glenn Delaval, vous ouvrira les portes de la forêt.

Nombre de places limité.

Réservation obligatoire. .

Parking du bois de Coat Mez Lieu-dit Mez Bernard

La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

