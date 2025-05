Bain de forêt découverte – Parking du bois de Coat Mez La Forest-Landerneau, 20 mai 2025 10:00, La Forest-Landerneau.

Début : 2025-05-20 10:00:00

fin : 2025-06-04 12:00:00

2025-05-20

2025-06-04

2025-07-01

2025-08-14

Le bain de forêt est reconnu scientifiquement grâce aux Japonais, avec le shinrin Yoku. Il permet de renforcer le système immunitaire, de diminuer la tension artérielle, et de détendre le système nerveux.

Et si c’était bien plus que cela ?

Chacun peut avoir des ressentis différents…parce que la forêt choisit l’expérience dont nous avons besoin, à un moment donné. Il faut simplement être en capacité de » Laissez-faire ».

Des marches en silence et en lenteur sont ponctuées de temps de parole, et de méditations guidées.

Sylvie, formée « Guide Humaniste de Bain de Forêt » par Glenn Delaval, ouvrira les portes de la forêt.

Nombre de places limité.

Réservation obligatoire. .

Parking du bois de Coat Mez Lieu-dit Mez Bernard

La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

