Bain de forêt et brunch Moussu Messanges
Bain de forêt et brunch Moussu Messanges dimanche 26 octobre 2025.
Bain de forêt et brunch
Moussu 101 Chemin du Pey de l’Ancre Messanges Landes
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Début : 2025-10-26
2025-10-26
Un flow de nature pour réveiller ton énergie
Une balade d’1h30 guidée par Marie (sylvothérapie), entre respiration, ancrage et sensations.
Accessible à tous, juste pour le plaisir d’être dehors, de se relier au vivant et de se sentir bien.
Possibilité de ne participer qu’au bain de forêt ou de prolonger ce moment avec le brunch gourmand au Moussu. .
Moussu 101 Chemin du Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 47 16 98 terra-atlaya@outlook.fr
English : Bain de forêt et brunch
A flow of nature to awaken your energy
A 1h30 walk guided by Marie (sylvotherapy), between breathing, anchoring and sensations.
Accessible to all, just for the pleasure of being outdoors, connecting with life and feeling good.
German : Bain de forêt et brunch
Ein Flow in der Natur, um deine Energie zu wecken
Ein 1,5-stündiger Spaziergang unter der Leitung von Marie (Waldtherapie), zwischen Atmung, Verankerung und Empfindungen.
Für alle zugänglich, nur aus Freude daran, draußen zu sein, sich mit dem Lebendigen zu verbinden und sich wohl zu fühlen.
Italiano :
Un flusso di natura per risvegliare la vostra energia
Una passeggiata di un’ora guidata da Marie (silvoterapia), che combina respirazione, ancoraggio e sensazioni.
Accessibile a tutti, solo per il piacere di stare all’aria aperta, connettersi con la vita e sentirsi bene.
Espanol : Bain de forêt et brunch
Un flujo de naturaleza para despertar su energía
Una hora y media de paseo guiado por Marie (silvoterapia), combinando respiración, anclaje y sensaciones.
Accesible a todos, sólo por el placer de estar al aire libre, conectar con la vida y sentirse bien.
