Bain de forêt et concert de violoncelle avec Alisson Meric et Catherine Marchand ­ – Parking de Foulerot (face à la Guitoune) Saint-Georges-d’Oléron, 8 juin 2025 10:00, Saint-Georges-d'Oléron.

Charente-Maritime

Bain de forêt et concert de violoncelle avec Alisson Meric et Catherine Marchand ­ Parking de Foulerot (face à la Guitoune) 35 avenue de la Malconche Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 12:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Guidé, le bain de forêt permet un réel lâcher prise, calme notre mental et permet de recevoir les pouvoirs guérisseurs de la nature. Il sera conclu par un concert de violoncelle aux mélodies de la forêt.

.

Parking de Foulerot (face à la Guitoune) 35 avenue de la Malconche

Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 03 39 71

English :

Guided forest bathing lets you let go, calms your mind and allows you to receive the healing powers of nature. It concludes with a cello concert to the melodies of the forest.

German :

Das geführte Waldbad ermöglicht ein echtes Loslassen, beruhigt unseren Geist und lässt uns die heilenden Kräfte der Natur empfangen. Es wird mit einem Cellokonzert mit den Melodien des Waldes abgeschlossen.

Italiano :

Un bagno guidato nella foresta permette di lasciarsi andare, di calmare la mente e di ricevere i poteri curativi della natura. L’esperienza si conclude con un concerto di violoncello sulle note delle melodie della foresta.

Espanol :

Un baño de bosque guiado le permite soltarse de verdad, calma su mente y le permite recibir los poderes curativos de la naturaleza. La experiencia concluye con un concierto de violonchelo al son de las melodías del bosque.

L’événement Bain de forêt et concert de violoncelle avec Alisson Meric et Catherine Marchand ­ Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes