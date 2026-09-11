Bain de forêt et trousse de secours anti-stress Plougasnou
samedi 19 septembre 2026 · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Bain de forêt et trousse de secours anti-stress
En nature ou en bord de mer Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Bain de forêt, dans les bois à Plougasnou, après une rentrée agitée ou débordée, aller à la rencontre de la nature pour prendre soin de soi, accueillir l’énergie de l’automne, ralentir. Shinrin Yoku et transmission de techniques pour apaiser son mental et surfer avec ses émotions. Marche consciente, éveil des sens, rencontre de l’arbre, techniques de relaxation, kit d’auto-apaisement, collation…
Le bain de nature vous offre un voyage sensoriel hors du temps ! .
En nature ou en bord de mer Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 79 74 88 29
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English :
L’événement Bain de forêt et trousse de secours anti-stress Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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