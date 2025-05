Bain de forêt et voyage sonore avec Alisson Meric et Lucile Morin – Route du large Dolus-d’Oléron, 11 juin 2025 10:00, Dolus-d'Oléron.

Début : 2025-06-11 10:00:00

fin : 2025-06-11 12:00:00

2025-06-11

Une déambulation sensorielle hors du temps qui commence avec Alisson dans un bain de forêt pour ralentir et se reconnecter à soi. Puis concert de sonothérapie dans la forêt pour lâcher prise aux sons des mélodies des instruments de Lucile.

Dolus-d'Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English:

A sensory journey out of time, beginning with Alisson in a forest bath to slow down and reconnect with oneself. This is followed by a sound therapy concert in the forest, where you can let go to the melodies of Lucile’s instruments.

German:

Eine zeitlose Sinneswanderung, die mit Alisson in einem Waldbad beginnt, um zu verlangsamen und sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Danach folgt ein Konzert mit Klangtherapie im Wald, um zu den Klängen der Melodien von Luciles Instrumenten loszulassen.

Italian:

Un viaggio sensoriale fuori dal tempo, che inizia con Alisson in un bagno nella foresta per rallentare e riconnettersi con se stessi. Poi un concerto di terapia del suono nella foresta, dove potrete lasciarvi andare ai suoni degli strumenti di Lucile.

Spanish:

Un viaje sensorial fuera del tiempo, que comienza con Alisson en un baño de bosque para ralentizar el ritmo y reconectar con uno mismo. A continuación, un concierto de terapia sonora en el bosque, donde dejarse llevar por los sonidos de los instrumentos de Lucile.

