Bain de forêt guidé, 09230 Sainte-Croix-Volvestre, France, Sainte-Croix-Volvestre

Informations pratiques

Bain de forêt guidé Mercredi 22 juillet, 11h30 09230 Sainte-Croix-Volvestre, France Ariège

Tarifs : Tarif de groupe 35€ ; Tarif normal 38€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T11:30:00+02:00 – 2026-07-22T14:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T11:30:00+02:00 – 2026-07-22T14:30:00+02:00

Je vous invite à vivre un bain de forêt : une immersion sensorielle où le temps ralentit pour laisser place à une rencontre avec les arbres.

Grâce à des pratiques simples de sylvothérapie, vous apprendrez à écouter autrement, à affiner vos perceptions et à vous reconnecter profondément au Vivant.

Une expérience unique au cœur de la forêt royale de Sainte-Croix-Volvestre, en Ariège, pour vous ressourcer et retrouver une présence à vous-même, aux arbres et au Vivant.

NB. Il ne s’agit pas d’une randonnée, le rythme est tranquille et ne nécessite aucune condition physique particulière.

Durée : 3h

Activité organisée par Ryselen – Guide en sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-guide-9677

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Une invitation à vivre la forêt autrement