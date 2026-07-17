Bain de forêt guidé, 09230 Sainte-Croix-Volvestre, France, Sainte-Croix-Volvestre
mercredi 22 juillet 2026 · 09230 Sainte-Croix-Volvestre, France · Sainte-Croix-Volvestre
Informations pratiques
Bain de forêt guidé Mercredi 22 juillet, 11h30 09230 Sainte-Croix-Volvestre, France Ariège
Tarifs : Tarif de groupe 35€ ; Tarif normal 38€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T11:30:00+02:00 – 2026-07-22T14:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T11:30:00+02:00 – 2026-07-22T14:30:00+02:00
Je vous invite à vivre un bain de forêt : une immersion sensorielle où le temps ralentit pour laisser place à une rencontre avec les arbres.
Grâce à des pratiques simples de sylvothérapie, vous apprendrez à écouter autrement, à affiner vos perceptions et à vous reconnecter profondément au Vivant.
Une expérience unique au cœur de la forêt royale de Sainte-Croix-Volvestre, en Ariège, pour vous ressourcer et retrouver une présence à vous-même, aux arbres et au Vivant.
NB. Il ne s’agit pas d’une randonnée, le rythme est tranquille et ne nécessite aucune condition physique particulière.
Durée : 3h
Activité organisée par Ryselen – Guide en sylvothérapie
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-guide-9677
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Une invitation à vivre la forêt autrement