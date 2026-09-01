Bain de forêt guidé Coulounieix-Chamiers
samedi 19 septembre 2026 · Coulounieix-Chamiers
Informations pratiques
Coulounieix-Chamiers
Bain de forêt guidé
Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:45:00
fin : 2026-09-19 21:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez vous ressourcer lors d’une balade crépusculaire avec un guide spécialisé en Shinrin Yoku.
Venez vous ressourcer lors d’une balade crépusculaire avec un guide spécialisé en Shinrin Yoku. .
Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 35 49 56
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English : Bain de forêt guidé
Come and recharge your batteries on a twilight walk with a guide specialising in Shinrin Yoku.
L’événement Bain de forêt guidé Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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