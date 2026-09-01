Informations pratiques

Coulounieix-Chamiers

Bain de forêt guidé

Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:45:00

fin : 2026-09-19 21:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez vous ressourcer lors d’une balade crépusculaire avec un guide spécialisé en Shinrin Yoku.

Venez vous ressourcer lors d’une balade crépusculaire avec un guide spécialisé en Shinrin Yoku. .

Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 35 49 56

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English : Bain de forêt guidé

Come and recharge your batteries on a twilight walk with a guide specialising in Shinrin Yoku.

L’événement Bain de forêt guidé Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux