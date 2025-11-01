Bain de Forêt Musical Famille | Spécial Halloween Vieux-Moulin
Bain de Forêt Musical Famille | Spécial Halloween Vieux-Moulin samedi 1 novembre 2025.
Bain de Forêt Musical Famille | Spécial Halloween
Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 13:45:00
fin : 2025-11-01 16:00:00
Date(s) :
2025-11-01
L’expérience sensorielle du Bain de forêt musical, spécialement adaptée pour les familles ! Parents et enfants partagent les bienfaits de la nature, de la musique et des ateliers bien-être dans un cadre exceptionnel de la forêt de Compiègne.
Ce Bain de Forêt Musical est ouvert aux familles, quelle que soit leur composition, comprenant au minimum un adulte ainsi qu’un ou plusieurs enfants à partir de 6 ans.
Et pour fêter Halloween, venez déguisés ! Fées, elfes, lutins et autres Robin des bois seront les bienvenus pour cette escapade en forêt mystérieuse…
13h45 | Rendez-vous sur le lieu de départ
14h | Départ
16h | Arrivée, retour au point de départ et goûter
Camille Villanove, musicologue
Bertrand Cazé, guitare
Maria-Pia Bonnani, flûte
Joseph KOSMA (1906-1969), Autumn Leaves
Joe HISAICHI (1950-), Le Château ambulant
Yumi MATSUTOYA (1954-) , Haru Yo Koi
Michio MIYAGI (1894-1956), Haru no Umi
Joe HISAICHI (1950-), Princesse Mononoké
Les animaux ne sont pas acceptés lors des Bains de forêt musicaux.
Prévoir des vêtements chauds et imperméables et des chaussures de marche.
L’expérience sensorielle du Bain de forêt musical, spécialement adaptée pour les familles ! Parents et enfants partagent les bienfaits de la nature, de la musique et des ateliers bien-être dans un cadre exceptionnel de la forêt de Compiègne.
Ce Bain de Forêt Musical est ouvert aux familles, quelle que soit leur composition, comprenant au minimum un adulte ainsi qu’un ou plusieurs enfants à partir de 6 ans.
Et pour fêter Halloween, venez déguisés ! Fées, elfes, lutins et autres Robin des bois seront les bienvenus pour cette escapade en forêt mystérieuse…
13h45 | Rendez-vous sur le lieu de départ
14h | Départ
16h | Arrivée, retour au point de départ et goûter
Camille Villanove, musicologue
Bertrand Cazé, guitare
Maria-Pia Bonnani, flûte
Joseph KOSMA (1906-1969), Autumn Leaves
Joe HISAICHI (1950-), Le Château ambulant
Yumi MATSUTOYA (1954-) , Haru Yo Koi
Michio MIYAGI (1894-1956), Haru no Umi
Joe HISAICHI (1950-), Princesse Mononoké
Les animaux ne sont pas acceptés lors des Bains de forêt musicaux.
Prévoir des vêtements chauds et imperméables et des chaussures de marche. .
Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
English :
The sensory experience of the Musical Forest Bath, specially adapted for families! Parents and children share the benefits of nature, music and well-being workshops in an exceptional setting in the forest of Compiègne.
This Musical Forest Bath is open to families of all sizes, with at least one adult and one or more children aged 6 and over.
And to celebrate Halloween, come dressed up! Fairies, elves, goblins and Robin Hoods are all welcome for this mysterious forest getaway…
13h45 | Meet at departure point
2pm | Departure
16h | Arrival, return to starting point and snack
Camille Villanove, musicologist
Bertrand Cazé, guitar
Maria-Pia Bonnani, flute
Joseph KOSMA (1906-1969), Autumn Leaves
Joe HISAICHI (1950-), The Moving Castle
Yumi MATSUTOYA (1954-) , Haru Yo Koi
Michio MIYAGI (1894-1956), Haru no Umi
Joe HISAICHI (1950-), Princess Mononoké
Pets are not allowed during Musical Forest Baths.
Please bring warm, waterproof clothing and walking shoes.
German :
Die sinnliche Erfahrung des musikalischen Waldbades, speziell für Familien geeignet! Eltern und Kinder teilen die Wohltaten der Natur, der Musik und der Wellness-Workshops in einer außergewöhnlichen Umgebung im Wald von Compiègne.
Das Musical-Waldbad ist für Familien jeder Zusammensetzung offen, die mindestens einen Erwachsenen sowie ein oder mehrere Kinder ab 6 Jahren umfassen.
Und um Halloween zu feiern, kommen Sie verkleidet! Feen, Elfen, Kobolde und andere Robin Hoods sind bei diesem Ausflug in den geheimnisvollen Wald herzlich willkommen…
13.45 Uhr | Treffpunkt am Abfahrtsort
14 Uhr | Abfahrt
16:00 | Ankunft, Rückkehr zum Startpunkt und Imbiss
Camille Villanove, Musikwissenschaftlerin
Bertrand Cazé, Gitarre
Maria-Pia Bonnani, Flöte
Joseph KOSMA (1906-1969), Autumn Leaves (Herbstblätter)
Joe HISAICHI (1950-), Das wandelnde Schloss
Yumi MATSUTOYA (1954-) , Haru Yo Koi
Michio MIYAGI (1894-1956), Haru no Umi
Joe HISAICHI (1950-), Prinzessin Mononoke
Tiere sind bei den Musikalischen Waldbädern nicht erlaubt.
Bitte bringen Sie warme, wasserfeste Kleidung und Wanderschuhe mit.
Italiano :
L’esperienza sensoriale del Bagno Musicale della Foresta, appositamente adattato per le famiglie! Genitori e bambini condividono i benefici della natura, della musica e dei laboratori di benessere in un ambiente eccezionale nella foresta di Compiègne.
Il Bagno Musicale della Foresta è aperto alle famiglie di tutte le dimensioni, con almeno un adulto e uno o più bambini a partire dai 6 anni.
E per festeggiare Halloween, venite travestiti! Fate, elfi, folletti e Robin Hood sono i benvenuti in questa misteriosa fuga nella foresta…
ore 13.45 Incontro al punto di partenza
14:00 | Partenza
16h | Arrivo, ritorno al punto di partenza e merenda
Camille Villanove, musicologa
Bertrand Cazé, chitarra
Maria-Pia Bonnani, flauto
Joseph KOSMA (1906-1969), Foglie d’autunno
Joe HISAICHI (1950-), Il castello mobile
Yumi MATSUTOYA (1954-), Haru Yo Koi
Michio MIYAGI (1894-1956), Haru no Umi
Joe HISAICHI (1950-), Principessa Mononoké
Gli animali domestici non sono ammessi durante i Bagni Musicali della Foresta.
Si prega di portare indumenti caldi e impermeabili e scarpe da trekking.
Espanol :
La experiencia sensorial del Baño Musical del Bosque, ¡especialmente adaptado para familias! Padres e hijos comparten los beneficios de la naturaleza, la música y los talleres de bienestar en un marco excepcional en el bosque de Compiègne.
Este Baño del Bosque Musical está abierto a familias de todos los tamaños, con al menos un adulto y uno o varios niños a partir de 6 años.
Y para celebrar Halloween, ¡venga disfrazado! Hadas, elfos, duendes y Robin Hoods son bienvenidos a esta misteriosa escapada al bosque…
13:45 | Encuentro en el punto de salida
14h | Salida
16h | Llegada, regreso al punto de partida y merienda
Camille Villanove, musicóloga
Bertrand Cazé, guitarra
Maria-Pia Bonnani, flauta
Joseph KOSMA (1906-1969), Hojas de otoño
Joe HISAICHI (1950-), El castillo móvil
Yumi MATSUTOYA (1954-) , Haru Yo Koi
Michio MIYAGI (1894-1956), Haru no Umi
Joe HISAICHI (1950-), Princesa Mononoké
No se admiten mascotas durante los Baños del Bosque Musical.
Se ruega llevar ropa de abrigo, impermeable y calzado para caminar.
L’événement Bain de Forêt Musical Famille | Spécial Halloween Vieux-Moulin a été mis à jour le 2025-10-13 par Compiègne Pierrefonds Tourisme