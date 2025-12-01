Bain de Forêt Musical | Lux Nordica Vieux-Moulin

Bain de Forêt Musical | Lux Nordica

Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 13:00:00

Date(s) :

2026-02-07

9h45 | RDV sur le lieu de départ

10h | Départ

13h | Arrivée retour au point de départ

Véronique Jagla, médiatrice bien-être & professeur de yoga

Bertrand Cazé, guitare

Maria-Pia Bonnani, flûte

Philipp GLASS | Edvard GRIEG | Ólafur ARNALDS | Jean SIBELIUS

Faites une pause bien-être !

Venez découvrir la musique qui vient du froid et célébrer l’hiver en pleine nature, au cœur de la forêt domaniale de Compiègne.

Au Japon, les bienfaits pour le corps et l’esprit du shinrin yoku, pratique d’immersion et de méditation en forêt, sont bien connus. Le Bain de forêt musical prend ici la forme d’une marche de 3 heures, guidée par un médiateur et accompagnée par un musicien, où un contact intime et attentif avec la nature et la musique donne le chemin vers la connaissance de soi, l’harmonie et le bien-être.

Après cette marche ressourçante, chocolat chaud et pâtisseries suédoises vous seront proposées pour un moment convivial et réconfortant.

Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

English :

9h45 | Meeting point at the starting point

10h | Departure

1 p.m. | Return to starting point

Véronique Jagla, well-being mediator & yoga teacher

Bertrand Cazé, guitar

Maria-Pia Bonnani, flute

Philipp GLASS | Edvard GRIEG | Ólafur ARNALDS | Jean SIBELIUS

Take a wellness break!

Come and discover the music that comes from the cold, and celebrate winter in the heart of the Compiègne National Forest.

In Japan, the benefits for body and mind of shinrin yoku, the practice of immersion and meditation in the forest, are well known. The Musical Forest Bath here takes the form of a 3-hour walk, guided by a mediator and accompanied by a musician, where intimate, attentive contact with nature and music provides the path to self-knowledge, harmony and well-being.

After this rejuvenating walk, hot chocolate and Swedish pastries will be offered for a convivial and comforting moment.

