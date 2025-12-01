Bain de Forêt Musical | Lux Nordica Vieux-Moulin
Bain de Forêt Musical | Lux Nordica Vieux-Moulin samedi 7 février 2026.
Bain de Forêt Musical | Lux Nordica
Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 13:00:00
Date(s) :
2026-02-07
9h45 | RDV sur le lieu de départ
10h | Départ
13h | Arrivée retour au point de départ
Véronique Jagla, médiatrice bien-être & professeur de yoga
Bertrand Cazé, guitare
Maria-Pia Bonnani, flûte
Philipp GLASS | Edvard GRIEG | Ólafur ARNALDS | Jean SIBELIUS
Faites une pause bien-être !
Venez découvrir la musique qui vient du froid et célébrer l’hiver en pleine nature, au cœur de la forêt domaniale de Compiègne.
Au Japon, les bienfaits pour le corps et l’esprit du shinrin yoku, pratique d’immersion et de méditation en forêt, sont bien connus. Le Bain de forêt musical prend ici la forme d’une marche de 3 heures, guidée par un médiateur et accompagnée par un musicien, où un contact intime et attentif avec la nature et la musique donne le chemin vers la connaissance de soi, l’harmonie et le bien-être.
Après cette marche ressourçante, chocolat chaud et pâtisseries suédoises vous seront proposées pour un moment convivial et réconfortant.
Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
English :
9h45 | Meeting point at the starting point
10h | Departure
1 p.m. | Return to starting point
Véronique Jagla, well-being mediator & yoga teacher
Bertrand Cazé, guitar
Maria-Pia Bonnani, flute
Philipp GLASS | Edvard GRIEG | Ólafur ARNALDS | Jean SIBELIUS
Take a wellness break!
Come and discover the music that comes from the cold, and celebrate winter in the heart of the Compiègne National Forest.
In Japan, the benefits for body and mind of shinrin yoku, the practice of immersion and meditation in the forest, are well known. The Musical Forest Bath here takes the form of a 3-hour walk, guided by a mediator and accompanied by a musician, where intimate, attentive contact with nature and music provides the path to self-knowledge, harmony and well-being.
After this rejuvenating walk, hot chocolate and Swedish pastries will be offered for a convivial and comforting moment.
