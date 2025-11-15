Bain de forêt Novembre pour les parents Altenach

Bain de forêt Novembre pour les parents

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 16:30:00

2025-11-15

Sortie destinée aux adolescents à partir de 11 ans et aux adultes.

Le bain de forêt, un espace-temps pour vous ressourcer, vous libérer et vous ancrer. Une bulle d’oxygène dans cette vie effrénée !

Entourés des arbres et des odeurs boisées, nous vous accompagnons dans une immersion sensorielle en pleine forêt, qui vous permettra de vous reconnecter à vous-même et au monde qui vous entoure, de ressentir l’apaisement grâce à la Nature et aux différentes techniques issues de la sylvothérapie et de la sophrologie. Un moment de déconnexion et de bien-être qui vous ressourcera !

Inscription obligatoire avant le vendredi 14 novembre. 20 places .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

The forest bath, a time-space to recharge your batteries, free yourself and ground yourself. A bubble of oxygen in this hectic life! On iinscription at 03 89 08 07 50

German :

Das Waldbad ist ein Raum, in dem du dich erholen, befreien und verankern kannst. Eine Sauerstoffblase in diesem hektischen Leben! Nach Anmeldung unter 03 89 08 07 50

Italiano :

Il bagno nella foresta, un momento per ricaricare le batterie, liberarsi e radicarsi. Una bolla di ossigeno in questa vita frenetica! Prenotare al numero 03 89 08 07 50

Espanol :

El baño de bosque, un momento para recargar las pilas, liberarse y conectarse a tierra. Una burbuja de oxígeno en esta vida agitada Reserva al 03 89 08 07 50

