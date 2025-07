Bain de forêt Prailles-La Couarde

Bain de forêt Prailles-La Couarde mercredi 16 juillet 2025.

Bain de forêt

Forêt de l’Hermitain Prailles-La Couarde Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Venez vivre l’expérience d’un bain de forêt laissez-vous porter par l’instant présent, par l’éveil de vos sens et par l’émerveillement. Ressentez en conscience les bienfaits d’une immersion sensorielle guidée en forêt. Une invitation à ralentir, à observer, à sentir, écouter, à s’ancrer. Offrez-vous une pause ressourçante en pleine nature.

Au programme

– marche lente et silencieuse,

– activités d’éveil des sens,

– moment de recentrage et de relaxation

– connexion douce à la nature et à soi.

Groupe limité à 8 adultes. Réservation obligatoire

Les modalités exactes de la sortie (lieu de RDV et équipement) seront communiquées par mail aux inscrits quelques jours avant la sortie. .

Forêt de l’Hermitain Prailles-La Couarde 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 28 19 87 phytoesilva@gmail.com

English : Bain de forêt

German : Bain de forêt

Italiano :

Espanol : Bain de forêt

L’événement Bain de forêt Prailles-La Couarde a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Pays Mellois