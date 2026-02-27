Bain de forêt Quiétude et nature Parking de La Poste Vieux-Boucau-les-Bains

Bain de forêt Quiétude et nature

Parking de La Poste 11 route des Lacs Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

2026-08-06

Rejoignez-nous pour une expérience unique au cœur de la forêt landaise, guidée par Marie, fondatrice de Terra Atlaya et experte en sylvothérapie et bioénergie. Cette balade sensorielle et énergétique est bien plus qu’une simple promenade elle est une invitation à renouer avec la nature et à redécouvrir les bienfaits des arbres sur notre bien-être.

Que vous soyez novice ou déjà initié à ces pratiques, cette expérience vous permettra d’apprendre des arbres, de ressentir leur sagesse et de laisser leur énergie vous envelopper. Offrez-vous ce moment de connexion profonde avec la nature et laissez-vous guider vers le calme et la sérénité.

Inscrivez-vous dès maintenant pour vivre cette aventure enrichissante et transformatrice ! .

Parking de La Poste 11 route des Lacs Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Bain de forêt Quiétude et nature

Come and enjoy the benefits of sylvotherapy during this forest bath. This 2-hour immersion lets you discover the Landes forest in a whole new way. On the menu: mindful walking, observation and energetic encounters with the trees. An unforgettable break!

