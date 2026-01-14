Bain de forêt Sylvothérapie La Forest-Landerneau

Bain de forêt Sylvothérapie

parking de Mez Bernard La Forest-Landerneau Finistère

2026-03-06 15:00:00

2026-04-25 18:00:00

2026-03-06 2026-03-21 2026-04-25 2026-05-08 2026-06-21 2026-06-27

Les bains de forêt sont réputés pour de nombreux bénéfices, mesurés par les scientifiques japonais sous la direction du Dr Quin Li.

Ils sont appelés Shirin Yoku au Japon.

Ils aident à

-réduire le taux de cholestérol

-équilibrer la tension artérielle

-baisser le taux de cortisol (hormone du stress)

-améliorer le sommeil et la concentration

-soutenir le système immunitaire.

Le bain de forêt est une parenthèse enchantée, une pause détente, apaisante et qui finalement donne un regain de vitalité.

Le guide vous aide à prendre le temps, à accéder à un lâcher prise du mental, en développant vos 5 sens et votre imaginaire pour approcher un certain état d’esprit, qualifié d’ouvert” vis-à-vis des “êtres arbres”.

En forêt, vous êtes invité(e)s à retrouver vos racines subtiles et invisibles, pour vous déployer et dans certaines conditions, pour accéder à de nouvelles connaissances, à commencer par des savoirs sur nous-mêmes et notre histoire….

C’est la montée de la sève, pour les arbres et toutes les autres plantes. C’est le renouveau dans la forêt.

Avec le regard du débutant ou celui du jeune enfant, l’émerveillement peut jaillir à tout Instant.

– Sylvie, formée Guide Humaniste de Bain de Forêt par Glenn Delaval, vous ouvrira les portes de la forêt.

– Réservation obligatoire.

– Un mail vous sera envoyé la veille avec toutes les précisions pratiques. .

