Bain de forêt Sylvothérapie RD 48 Pont-l’Évêque

Bain de forêt Sylvothérapie

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-07-19 15:30:00

fin : 2025-07-19 16:30:00

2025-07-19

Un atelier connexion à la nature, transmission simple et ludique des bienfaits de la nature et des arbres.

sur réservation

15 personnes max.

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : Bain de forêt Sylvothérapie

A workshop that connects you to nature, simply and playfully conveying the benefits of nature and trees.

on reservation

15 people max.

German : Bain de forêt Sylvothérapie

Ein Workshop zur Verbindung mit der Natur, einfache und spielerische Vermittlung der Vorteile der Natur und der Bäume.

auf Voranmeldung

max. 15 Personen

Italiano :

Un laboratorio di connessione con la natura, un modo semplice e divertente per conoscere i benefici della natura e degli alberi.

prenotazione obbligatoria

15 persone al massimo.

Espanol :

Un taller que te conecta con la naturaleza, una forma sencilla y divertida de conocer los beneficios de la naturaleza y los árboles.

reserva obligatoria

15 personas máximo.

