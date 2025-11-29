Bain de Gong avec Lesley ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte

Bain de Gong avec Lesley

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Le Bain de Gong™ est une immersion complète dans un courant sonore provenant d’un gong activé par un maillet. . Il permet de se relaxer pendant laquelle le receveur se laisse porter et envahir par l’atmosphère et les intenses vibrations qui émanent de l’instrument.

Prévoir un tapis ou un fauteuil pliable pour s’allonger. Position assise sur chaise possible également. N’hésitez pas à apporter un coussin et un plaid ou une couverture chaude pour vous couvrir pendant la relaxation.

DESCRIPTIF

Le Bain de Gong™ est une immersion complète dans un courant sonore provenant d’un gong activé par un maillet.

Le Bain de Gong™ est une relaxation pendant laquelle le receveur se laisse porter et envahir par l’atmosphère et les intenses vibrations qui émanent de l’instrument. La détente laisse parfois la place à la méditation. Elle active aussi nos capacités d’autoguérison, car au-delà de la détente profonde, un processus de transformation est initié par les vibrations, raison pour laquelle des changements notables voient rapidement le jour, sur un plan physique, émotionnel et mental. C’est une expérience inoubliable dont on ne ressort jamais indifférent !

COMMENT FONCTIONNE UN BAIN DE GONG ?

Dans un Bain de Gong, les vibrations s’associent et se combinent à toutes les fréquences énergétiques du système nerveux du receveur (et pas seulement !) Il apporte des bienfaits semblables à ceux de la relaxation, la méditation, et la respiration contrôlée, mais sans effort physique ou mental. Le Bain de Gong est recommandé pour se libérer du stress, des compensation de schémas de pensées négatives et pour renforcer le système nerveux, mais aussi et surtout pour transformer notre approche de l’Univers et de nous-mêmes.

Le gong intervient à tous les niveaux, du physique au mental, émotionnel et spirituel pour guérir et transformer. Les ondes sonores du gong sont presque palpables ! Elles engendrent immédiatement un processus de régénération globale et harmonieuse (homéostasie) et induisent des changements positifs chez le receveur.

QUOI FAIRE PENDANT UN BAIN DE GONG ?

Simplement emmenez votre tapis ou matelas, oreiller et couverture pour votre confort. Vous vous installez confortablement par terre.

Pour commencer le processus de relaxation, on va faire soit une technique de respiration ou chant de mantra. Puis laissez-vous aller au son et des vibrations du Gong.

L’ANIMATRICE Lesley

Ancienne infirmière, je suis réflexologue énergéticienne, professeure de Yoga Kundalini, , praticienne de bains de gongs, Doula de fin de vie.

Pour plus d’informations, mon site internet https://lesleypreetkalyan.com/mon-profil

Samedi 29 novembre 2025 de 15:00 à 16:30

à L’Oddas 25 rue des Cordiers, Fontenay le Comte Salle N° 1

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

06 47 74 80 71 (Lesley) ou par mail lesleymarsden@orange.fr

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION:

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)

RENOUVELLEMENT de 2024

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025 .

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 47 74 80 71 lesleymarsden@orange.fr

English :

The Bain de Gong? is a complete immersion in the sound of a gong activated by a mallet . It’s a relaxing experience, during which the receiver lets himself be carried away and invaded by the atmosphere and the intense vibrations emanating from the instrument.

German :

Das Gong-Bad? ist ein vollständiges Eintauchen in den Klangstrom eines Gongs, der durch einen Hammer aktiviert wird. . Es dient der Entspannung, während der Empfänger sich von der Atmosphäre und den intensiven Vibrationen des Instruments tragen und durchdringen lässt.

Italiano :

Il Bain de Gong è un’immersione completa in una corrente sonora proveniente da un gong attivato da un martello . È un’esperienza rilassante durante la quale il ricevente si lascia trasportare e invadere dall’atmosfera e dalle intense vibrazioni emanate dallo strumento.

Espanol :

El Bain de Gong? es una inmersión completa en una corriente sonora procedente de un gong activado por un mazo . Es una experiencia relajante durante la cual el receptor se deja llevar e invadir por la atmósfera y las intensas vibraciones que emanan del instrumento.

L’événement Bain de Gong avec Lesley Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin